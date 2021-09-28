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Режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили в Новосибирской области
Общество
Режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили в Новосибирской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 28 сентября. Режим повышенной готовности продлили в Новосибирской области на два месяца из-за неблагоприятного прогноза по коронавирусу.

Особый режим ковидограничений продлится до 1 ноября. Соответствующий документ готовит региональный минздрав по поручению губернатора области Андрея Травникова.

Высокий уровень заболеваемости COVID-19 держится в регионе последние три недели. Эксперты оценивают ситуацию как сложную и нестабильную.

По данным оперативного штаба, на утро 27 сентября в регионе зарегистрировано 63 028 случаев коронавируса (+161 за сутки), в том числе у 5 178 детей. Полностью выздоровели 50 115 пациентов (+39 за сутки).

Ранее Роспотребнадзор сообщил об изменении симптоматики заражения коронавирусной инфекцией. Одним из распространенных симптомов стало расстройство желудочно-кишечного тракта, зафиксировано у 15% заболевших.

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