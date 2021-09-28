Пятеро мужчин избили охранников жилого дома в Новосибирске

Новосибирск, 28 сентября. Уголовное дело о побоях возбуждено в Новосибирской области после группового нападения на охранников ЧОП в Ленинском районе города.

Как рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области, налет произошел во дворе жилого многоквартирного дома на улице Плахотного 25 сентября. Пострадал один из сотрудников частного охранного предприятия.

«25 сентября в Ленинский отдел полиции Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что у дома по улице Плахотного между группой лиц происходит конфликт, в ходе которого одному из участников причинены телесные повреждения. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (Побои). Информация о том, что в ходе конфликта использовалось оружие, не соответствует действительности. Проводится расследование, выясняются обстоятельства произошедшего», — прокомментировали ФАН в пресс-службе полиции.

Очевидцы связывают криминальное происшествие с конфликтом между бывшим и действующим руководством управления многоквартирным домом. Известно, что в нападении участвовала компания из пяти мужчин, которые силой пытались проникнуть в помещения местного ТСЖ, били окна и выламывали двери.

Ранее Следственный комитет начал проверку сообщения об избиении ребенка воспитателем детского сада в Дзержинском районе города. О недозволительных методах воспитания заявили несколько родителей.