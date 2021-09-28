Четыре самолета направили на запасные аэродромы из новосибирского Толмачево

Новосибирск, 28 сентября. Четыре самолета, летевших в Новосибирск, направили на запасные аэродромы из-за тумана в Толмачево.

Плохие погодные условия также парализовали работу аэропорта Кемерова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево.

«Из-за тумана на запасные аэродромы ушли четыре рейса», — рассказали агентству.

Среди этих рейсов самолеты из Антальи, Петербурга и два из Сочи. Три самолета совершили посадку в Барнауле и еще один в Красноярске. Однако задержек на вылет из Толмачево нет.

Ранее пассажиры и сотрудники аэропорта Большое Савино в Пермском крае были эвакуированы из-за подозрительного предмета. При досмотре багажа одного из пассажиров было обнаружено подозрительное устройство. Специалисты незамедлительно провели эвакуацию людей из аэропорта. Мужчина с предметом был выведен из терминала. Сотрудники службы безопасности провели на территории воздушной гавани оперативные мероприятия.