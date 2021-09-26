Котята из Новосибирска собирают миллионы поклонников в TikTok

Новосибирск, 26 сентября. Котята породы «золотая шиншилла» из новосибирского питомника стали объектом безграничной любви пользователей TikTok. Видео с пушистиками начали собирать миллионы просмотров.

Хозяйка котят занимается разведением породы «британская золотая шиншилла» уже более десяти лет. По словам женщины, все началось с одной кошки. Постепенно количество питомцев этой породы стало увеличиваться прямо пропорционально любви к работе с животными. Сейчас у женщины уже целых пять кошек.

После этого сибирячка начала снимать котов на видео и выкладывать в соцсеть TikTok. Как отмечает зоозащитница, больше всего людям нравятся записи с котятами «золотых шиншилл» на даче.

У новосибирских котят появился коллега «по цеху» из Австралии. Толстый кот по имени Бендер стал звездой мемов в российском TikTok. Телеканал «306» рассказал, что его хозяйка даже научилась говорить «спасибо» по-русски.