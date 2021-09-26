Девять бездомных котов обрели хозяев после выставки в Новосибирске

Новосибирск, 26 сентября. Выставка-раздача бездомных животных «День хвоста» помогла котам из многочисленных приютов найти свои семьи.

Мероприятие прошло в местном ТЦ. Организатор выставки Анна Галямина рассказала, что им удалось пристроить девять подопечных. Кота по кличке Тиша привез пожилой волонтер. Питомца забрала девушка.

Большинство животных ранее жили с людьми, поэтому они быстро адаптируются в новых условиях. Волонтеры заметили, что выставку посещают новосибирцы, которые осознанно приняли решение о приобретении нового члена семьи.

Зоозащитники обратили внимание, что люди чаще берут кошек, чем собак, так как пес требует больше времени, сил и терпения. Первая выставка прошла еще в 2016 году. С тех пор десятки животных обрели свои семьи.

Полицейские Кемерова ранее увидели объявление о пропаже кошки породы сфинкс по кличке Соня, сообщало издание A42. Они заметили в траве породистое животное, которое боялось подпускать к себе людей и вернули Соню хозяйке.