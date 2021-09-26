Первый снег выпал в Новосибирске

Новосибирск, 26 сентября. Жители Новосибирска сообщили, что рано утром в городе выпал первый снег. По данным синоптиков, аналогичная погода ожидается здесь сегодня в течение всего дня.

Первый снег выпал в городе как на левом, так и на правом берегу. На некоторое время он задержался в Калининском, Центральном и Ленинском районах Новосибирска.

«Снег пошел около 7 часов утра, падал густо и не переставая, на автомобилях даже не таял», — сообщает nsk.aif.ru.

На протяжении всего дня в Новосибирске будет идти дождь с мокрым снегом. Согласно данным синоптиков, он растает уже во второй половине дня, когда температура воздуха в городе поднимется до +6 градусов.

Вчера утром серьезное ухудшение погодных условий произошло также и на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Краснодарском крае. Рано утром там выпало порядка 12 см снега.