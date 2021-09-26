Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 09:35
09:32
Политика
Японский политик Таро Коно выступил за создание атомного подводного флота
09:31
Экономика
Эксперт Королюк спрогнозировал отказ мировых экономик от «печатного станка»
09:31
Шоу-бизнес
TikTok-звезда Даня Милохин признался, что у него нет друзей
09:28
Происшествия
Выживший на Эльбрусе турист рассказал о шестом погибшем
09:27
Общество
Балабанов, Хабенский и Ходченкова оказались любимцами россиян
09:26
Армия
Украинские и американские военные совместно десантировались на учениях Rapid Trident-2021
09:21
Происшествия
Семь рабочих компании PDVSA задержали в Венесуэле по обвинению в терроризме
09:20
Общество
Минздрав Японии не исключил возможность отмены режима ЧС по COVID-19
09:13
Общество
Первый снег выпал в Новосибирске
09:11
Происшествия
Комиссия МАК прибыла к месту падения Ан-26 под Хабаровском
Все новости

Первый снег выпал в Новосибирске
Общество
Первый снег выпал в Новосибирске
Невские Новости  /  Александра Лашко

Новосибирск, 26 сентября. Жители Новосибирска сообщили, что рано утром в городе выпал первый снег. По данным синоптиков, аналогичная погода ожидается здесь сегодня в течение всего дня.

Первый снег выпал в городе как на левом, так и на правом берегу. На некоторое время он задержался в Калининском, Центральном и Ленинском районах Новосибирска.

«Снег пошел около 7 часов утра, падал густо и не переставая, на автомобилях даже не таял», — сообщает nsk.aif.ru.

На протяжении всего дня в Новосибирске будет идти дождь с мокрым снегом. Согласно данным синоптиков, он растает уже во второй половине дня, когда температура воздуха в городе поднимется до +6 градусов.

Вчера утром серьезное ухудшение погодных условий произошло также и на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Краснодарском крае. Рано утром там выпало порядка 12 см снега.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первый снег выпал в Новосибирске
погода новосибирск снег
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru