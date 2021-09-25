Пожарные в Новосибирске потушили огонь в нежилом двухэтажном здании

Новосибирск, 25 сентября. Спасатели потушили пожар в здании, которое входит в перечень памятников истории. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров.

Инцидент произошел в Октябрьском районе Новосибирска в доме №17. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в нежилом здании на территории Военного городка. Дым распространился по всему микрорайону.

Пожарные ликвидировали пламя, которое охватило 400 кв. м. В спецоперации принимали участие шесть единиц техники. Пострадавших в результате ЧП нет. Спасателям удалось менее чем за два часа полностью локализовать пожар. Теперь специалистам предстоит установить причину происшествия.

В частном доме в селе Кадниково в Свердловской области при пожаре погибли два ребенка шести и семи лет, передавало информационное агентство URA.RU.