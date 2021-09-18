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Ученые в Новосибирской области отпустили на волю более 20 глухарей

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 09:14
Общество
Ученые в Новосибирской области отпустили на волю более 20 глухарей
Global Look Press  /  Michaela Walch

Новосибирск, 18 сентября. Сотрудники Института систематики и экологии животных из Новосибирского зоопарка выпустили в «Кудряшовском бору» 26 глухарей для увеличения популяции.

Глухари только недавно оказались на природе, поэтому их временно разместили в вольере. Здесь они могут прийти в себя и отдохнуть после дороги. Для того, чтобы выращенным учеными пернатым было комфортно в дальнейшем, на территории заповедника «Кудряшовский бор» специально для них отстроили порхалище — огражденную площадку для свободного содержания птиц.

За глухарями все это время будут следить охотоведы. Они пронаблюдают, как птицы осваиваются в природе и преумножают свою популяцию. Согласно данным Министерства природы, сейчас в «Кудряшовском бору» обитают 152 особи глухаря обыкновенного.

В центре Челябинска в подземном переходе выгуливают гусей, передает информационное агентство URA.RU. Очевидцы опубликовали фотографии отдыхающих в центре города птиц в социальные сети.

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