Тело пропавшего в Новосибирске 21-летнего парня нашли в реке Обь

Новосибирск, 16 сентября. Тело молодого парня, ранее считавшегося пропавшим без вести, нашли в акватории реки Обь.

Как сообщает СК России по Новосибирской области, речь идет о 21-летнем Юрии Шабалине. Первые сообщения о его исчезновении появились еще 7 сентября.

«По факту безвестного исчезновения парня были организованы поисковые мероприятия. В ходе поиска тело парня было найдено в реке Обь в Заельцовском районе города 14 сентября», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 7 сентября в полицию обратились родные Юрия, которые заволновались, когда молодой человек не вернулся домой. К его поискам подключились волонтеры, правоохранители и спасатели.

При осмотре трупа специалисты не зафиксировали на нем каких-либо признаков насильственной смерти. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление точной причины смерти и всех обстоятельств гибели парня. После проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.