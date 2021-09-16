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Исчезнувшую после прогулки школьницу нашли в Новосибирске
Происшествия
Исчезнувшую после прогулки школьницу нашли в Новосибирске
pixabay.com  /  sobima

Новосибирск, 16 сентября. Пропавшую в минувшую среду школьницу из Новосибирска нашли живой, сообщает ГУ МВД по региону. Ее жизни ничего не угрожает.

Родители девятилетней девочки забили тревогу после того, как их дочь не вернулась с прогулки. Школьница покинула дом в вечером и с первыми сумерками должна была прийти обратно. К поискам подключились подружки и одноклассницы девочки, однако найти ее не удалось.

«Сегодня утром девочка была найдена. Сейчас с ней и ее родителями сотрудники ПДН проводят профилактическую беседу. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — говорится в сообщении новосибирских правоохранителей.

Также известно, что пару лет назад школьница уже не возвращалась домой после прогулки. Пока встревоженные взрослые искали ее, девочка была в гостях у подружки.

Ранее сообщалось, что туристку из Москвы, пропавшую в сибирской тайге две недели назад, нашли живой.

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