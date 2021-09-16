Мальчик получил страшные травмы после падения футбольных ворот в Новосибирске

Новосибирск, 16 сентября. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело, которое было возбуждено после происшествия по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших причинение вреда здоровью.

По предварительной информации, 11-летний мальчик пострадал на спортивной площадке Новосибирска, которую возвело городское предприятие в рамках социального проекта. Упавший спортивный снаряд был переносимым и не имел креплений. Соответствующей информацией поделился «Ямал-медиа».

Правоохранителям во время предварительного следствия придется установить условия и причины инцидента, а также провести анализ документации объектов спортивной площадки. Полицейским предстоит дать правовую оценку действиям людей, которые несут ответственность за безопасность при содержании площадки. Инцидент случился 14 сентября. В результате мальчик получил открытую черепно-мозговую травму.

Водитель Chrysler ранее сбил 11-летнего самокатчика, который передвигался по тротуару Москвы. По предварительной информации, автолюбитель выезжал со двора и наехал на юного москвича.