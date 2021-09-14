Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 14:33
14:33
Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с изданием «Дни24»
14:29
Общество
Указатели двух станций московского метро перевели на фарси и узбекский
14:29
Происшествия
Суд признал законным арест московского стримера, напавшего с баллончиком на женщину
14:25
Армия
Аналитик NI спрогнозировал российскому истребителю Checkmate популярность на флоте
14:19
Происшествия
Мессенджер Telegram получил многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент
14:15
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 5 млн рублей за публикацию запрещенного контента
14:13
Общество
Победитель US Open Медведев был рад поздравлениям Путина
14:11
Происшествия
Падение человека на пути привело к остановке движения по серой ветке московского метро
14:10
Происшествия
Насильника из Ленобласти могут направить на принудительное лечение
14:07
Общество
Москвичи смогут посетить более 40 спектаклей в рамках фестиваля «Видеть музыку»
Все новости
ЛДПР

Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков в Новосибирской области
Общество
Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков в Новосибирской области
ГУ МЧС России по Республике Крым

Новосибирск, 14 сентября. Двое мужчин застряли на острове из-за поломки двигателя, установленного на моторной лодке. Вскоре им на помощь пришли сотрудники спасательных служб.

Местные жители отправились на рыбалку в акватории Оби. В скором времени они добрались до населенного пункта Бибиха, но после им пришлось сойти на остров из-за сломанного мотора. Рыбаки обратились за помощью на диспетчерский пульт ведомства. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место ЧП и доставили мужчин на сушу. Никому из рыбаков не потребовалась помощь медиков.

Вечером того же дня бердские спасатели получили еще один сигнал об аналогичном происшествии. Они узнали, что на территории Новосибирского водохранилища человека унесло от берега на надувной лодке.

Житель Уссурийска ранее решил ловить рыбу в районе села Борисовка, но в течение нескольких дней не выходил на связь, сообщало издание Deita. Вскоре ему на помощь пришли инспекторы ДПС, которые благодаря системе геолокации смогли найти машину пропавшего в овраге.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков в Новосибирской области
лодка мчс рыбалка хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru