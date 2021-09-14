Сотрудники МЧС спасли двух рыбаков в Новосибирской области

Новосибирск, 14 сентября. Двое мужчин застряли на острове из-за поломки двигателя, установленного на моторной лодке. Вскоре им на помощь пришли сотрудники спасательных служб.

Местные жители отправились на рыбалку в акватории Оби. В скором времени они добрались до населенного пункта Бибиха, но после им пришлось сойти на остров из-за сломанного мотора. Рыбаки обратились за помощью на диспетчерский пульт ведомства. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место ЧП и доставили мужчин на сушу. Никому из рыбаков не потребовалась помощь медиков.

Вечером того же дня бердские спасатели получили еще один сигнал об аналогичном происшествии. Они узнали, что на территории Новосибирского водохранилища человека унесло от берега на надувной лодке.

Житель Уссурийска ранее решил ловить рыбу в районе села Борисовка, но в течение нескольких дней не выходил на связь, сообщало издание Deita. Вскоре ему на помощь пришли инспекторы ДПС, которые благодаря системе геолокации смогли найти машину пропавшего в овраге.