Подросток выстрелил себе в голову из пневматической винтовки в селе под Новосибирском

Новосибирск, 13 сентября. 12-летний подросток нашел пневматическую винтовку и выстрелил себе в голову в селе под Новосибирском.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в селе Кудрино Тогучинского района днем 12 сентября. Предварительно установлено, что ранение произошло в результате непроизвольного выстрела во время осмотра оружия.

«Несовершеннолетний по просьбе своей матери пошел на колонку за водой. По пути нашел пневматическую винтовку. В ходе ее осмотра произошел непроизвольный выстрел ему в голову. Спустя некоторое время потерпевший самостоятельно вернулся домой, где его мать вызвала скорую медицинскую помощь, в настоящее время жизни подростка ничего не угрожает», — рассказали в СУ СК России по Новосибирской области.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, устанавливается собственник оружия и условия его хранения.

Ранее из-за беспорядочной стрельбы из окна квартиры правоохранители задержали пьяного жителя Заельцовского района. Мужчина ранил из охотничьего ружья пять человек.