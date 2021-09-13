Сексуальное насилие над семилетними мальчиками расследуется в Новосибирской области

Новосибирск, 13 сентября. Уголовное дело о сексуальном насилии над двумя семилетними мальчиками возбуждено в Новосибирской области.

По предварительной информации, преступление совершено в лесополосе города Искитима за магазином «Морковка» 12 сентября. Незнакомый мужчина пристал к двум мальчикам семи лет, он задержан правоохранителями.

О происшествии сообщил 12-летний подросток, который стал случайным свидетелем домогательств. Он и рассказал о случившемся продавцу магазина.

Уголовное дело взято на контроль прокуратуры региона.

«В прокуратуре взяты на контроль результаты возбужденного сотрудниками следственного отдела следственного управления регионального СКР уголовного дела по ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве также заявили о начале прокурорской проверки в органах (учреждениях) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка.

Ранее Краснозерский районный суд Новосибирской области продлил срок содержания под стражей обвиняемому в мужеложстве с ребенком и педофилии Максиму Захарову, бывшему помощнику депутата Законодательного собрания региона.