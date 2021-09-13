Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 11:11
11:10
Происшествия
Автобус с украинскими студентами попал в смертельное ДТП на юго-западе Турции
11:09
Общество
Минздрав России назвал грудное вскармливание противопоказанием для вакцинации от COVID-19
11:09
Экономика
Механизм снятия закредитованности с граждан создадут ЦБ РФ и Минфин
11:09
Политика
Аналитик Марков предрек полный запрет русского языка на Украине
11:06
Общество
Эфир: Как Петербург отмечает 800-летие Александра Невского
11:03
Политика
В МИД России сообщили о проработке вопроса предоставления гумпомощи Афганистану
11:02
Шоу-бизнес
Доктор Харлов назвал частую причину возникновения заболевания, как у Макеевой
10:59
Происшествия
Материалы дела о крушении L-410 под Иркутском перенаправлены в центральный аппарат СК
10:58
Весь мир
На США надвигается новый шторм «Николас»
10:58
Общество
Американец рассказал, за что полюбил Россию с первых минут пребывания
Все новости

Сексуальное насилие над семилетними мальчиками расследуется в Новосибирской области
Происшествия
Сексуальное насилие над семилетними мальчиками расследуется в Новосибирской области
pxhere.com  / 

Новосибирск, 13 сентября. Уголовное дело о сексуальном насилии над двумя семилетними мальчиками возбуждено в Новосибирской области.

По предварительной информации, преступление совершено в лесополосе города Искитима за магазином «Морковка» 12 сентября. Незнакомый мужчина пристал к двум мальчикам семи лет, он задержан правоохранителями.

О происшествии сообщил 12-летний подросток, который стал случайным свидетелем домогательств. Он и рассказал о случившемся продавцу магазина.

Уголовное дело взято на контроль прокуратуры региона.

«В прокуратуре взяты на контроль результаты возбужденного сотрудниками следственного отдела следственного управления регионального СКР уголовного дела по ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве также заявили о начале прокурорской проверки в органах (учреждениях) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка.

Ранее Краснозерский районный суд Новосибирской области продлил срок содержания под стражей обвиняемому в мужеложстве с ребенком и педофилии Максиму Захарову, бывшему помощнику депутата Законодательного собрания региона.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сексуальное насилие над семилетними мальчиками расследуется в Новосибирской области
новосибирская область педофилия защита детей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru