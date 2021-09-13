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Водители новосибирских скорых пожаловались на низкую зарплату
Общество
Водители новосибирских скорых пожаловались на низкую зарплату
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Новосибирск, 13 сентября. На низкую заработную плату и непрозрачную систему стимулирования труда пожаловались водители скорых правобережной части города.

О проблемах в сфере оплаты труда заявили сотрудники государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Медтранс», обслуживающее правый берег Новосибирска. По их словам, водители скорых в различных районах города имеют различный уровень дохода от 25 до 30 тысяч рублей и постоянно испытывают дефицит автозапчастей, а ремонт машин зачастую выполняется бывшими в употреблении деталями и за счет самого экипажа.

«Все так и есть, как говорят водители, и по уровню заработных плат и по состоянию автомобилей. Из-за длительных закупочных процедур после каждой поломки машина должна уходить в простой, чтобы этого не допускать, водители чинят их за свой счет. На левом берегу лучше ситуация. Не понятно, как рассчитывается стоимость рабочего времени в обоих учреждениях, важно это выяснить и выровнять возможности», — рассказал ФАН руководитель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске, фельдшер скорой помощи Сергей Комлев.

Он также добавил, реформа структуры бригад в одно юридическое лицо способствовала бы оперативному решению всех актуальных вопросов, включая ремонт автомобилей и их медицинское оснащение. В настоящее время автопарк скорых в Новосибирске обслуживают два бюджетных учреждения: на правом берегу работают автомобили с водителями ГБУ НСО «Медтранс», на левом — ГБУ НСО «Медтранс №3», и водители скорых не относятся к медицинскому персоналу здравоохранения.

«Напряжение в среде водителей есть, конечно, надоедает, когда изо дня в день приходится решать вопросы с запчастями», — добавил собеседник ФАН.

Ранее автомобиль скорой медицинской помощи воспламенился прямо по пути с места вызова в Первомайском районе города. Возгорание началось в моторном отсеке, известно, что машина вышла на линию после локального ремонта неисправностей двигателя.

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скорая помощь водители здравоохранение
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