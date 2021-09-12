Пятилетний ребенок пострадал в массовом ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 12 сентября. В массовом дорожно-транспортном происшествии в Кировском районе города пострадала пятилетняя девочка.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП с участием трех легковых и одного грузового автомобиля произошло на Советском шоссе в 17:07 по местному времени, аварию спровоцировал грузовой фургон Fiat Ducato.

«Мужчина 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле Fiat Ducato, в пути следования у дома N64 по улице Мира совершил столкновение с Toyota Opa, который из-за удара столкнулся с Nissan Almera, который въехал в Toyota Avensis. Все автомобили двигались в попутном направлении. В результате ДТП пострадала пассажир Nissan Almera, девочка 2016 года рождения», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

/ Госавтоинспекция города Новосибирска

По предварительной информации, ребенок получил незначительные повреждения шеи, доставлен в больницу. На месте работает экипаж полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее молодая семья с ребенком пострадала в тройном ДТП в Октябрьском районе по вине 20-летней девушки-водителя.