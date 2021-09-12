СК прекратил разбирательство по делу о реабилитации нацизма против историка в Сибири

Новосибирск, 12 сентября. Следователи отказались возбуждать уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова.

«Вчера мы случайно узнали, что следственный комитет еще 1 сентября установил, что своим постом Александра Невского я никак не обидел, ровно как и не оскорбил религиозные чувства верующих. По итогам доследственной проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщил в Facebook Сергей Чернышев.

Уголовно-процессуальную проверку по ч.1 ст. 148 УК РФ и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ в отношении педагога инициировали по жалобе неизвестного пользователя на авторский пост в социальных сетях по вопросу переименования площади Свердлова в Новосибирске в площадь Александра Невского. Чернышев назвал инициативу бессмысленной, а выбор между Свердловым и Невским — выбором «между террористом и коллаборационистом».

Согласно материалам разбирательства, в действиях историка признаков оскорбления чувств верующих и реабилитации нацизма не содержится.