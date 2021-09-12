Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 сентября 12:20
12:19
Происшествия
Жительница Рязани обнаружила труп мужа-рыбака в Оке
12:17
Шоу-бизнес
«Держится»: Юлия Меньшова рассказала, как Вера Алентова переживает смерть мужа
12:14
Политика
Пресс-секретарь Эйсмонт рассказала о прошедших переговорах Путина и Лукашенко
12:11
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в казанском аэропорту
12:09
Общество
Папа римский прибыл в Будапешт на закрытие Международного евхаристического конгресса
12:08
Происшествия
Тело мертвой пенсионерки нашли волонтеры ПСО «Запад» в лесу под Калининградом
12:08
Происшествия
Опасный маневр закончился аварией с тремя погибшими под Вологдой
12:05
Общество
Штормовое предупреждение объявили 12 сентября в Сочи из-за смерчей
12:04
Общество
Психолог Ульянова объяснила, почему возрастные браки могут быть крепче юных
12:03
Общество
Геннадий Онищенко указал на причину, по которой нужно усиливать масочный режим
Все новости

СК прекратил разбирательство по делу о реабилитации нацизма против историка в Сибири
Общество
СК прекратил разбирательство по делу о реабилитации нацизма против историка в Сибири
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Новосибирск, 12 сентября. Следователи отказались возбуждать уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении директора новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова.

 «Вчера мы случайно узнали, что следственный комитет еще 1 сентября установил, что своим постом Александра Невского я никак не обидел, ровно как и не оскорбил религиозные чувства верующих. По итогам доследственной проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщил в Facebook Сергей Чернышев.

Уголовно-процессуальную проверку по ч.1 ст. 148 УК РФ и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ в отношении педагога инициировали по жалобе неизвестного пользователя на авторский пост в социальных сетях по вопросу переименования площади Свердлова в Новосибирске в площадь Александра Невского. Чернышев назвал инициативу бессмысленной, а выбор между Свердловым и Невским — выбором «между террористом и коллаборационистом».

Согласно материалам разбирательства, в действиях историка признаков оскорбления чувств верующих и реабилитации нацизма не содержится.

Вернуться назад

Все новости / Общество / СК прекратил разбирательство по делу о реабилитации нацизма против историка в Сибири
переименование история невский реабилитация нацизма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru