Путин посмертно наградил погибшего в Сирии подполковника ВС России из Новосибирска

Новосибирск, 12 сентября. Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего в Сирии уроженца Новосибирска, подполковника Алексея Шнайдера.

Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации 11 сентября.

Российский военный получил смертельные ранения в результате подрыва спецмашины 9 сентября во время разведки местности для прохождения маршрута колонны гуманитарной помощи. Он погиб в возрасте 45 лет.

Алексей Шнайдер родился в Новосибирске, в Сирию был командирован из Мурманска, служил в должности заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота.

Ситуация на юго-западе Сирии обострилась в конце июля этого года. Местные бандформирования в нарушение заключенных ранее соглашений захватили один из районов Деръа.