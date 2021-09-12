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Мужчина спас на улице кота со сломанными лапками в Новосибирске
Общество
Мужчина спас на улице кота со сломанными лапками в Новосибирске
pixabay.com

Новосибирск, 12 сентября. Уличный кот неподвижно лежал на траве и тяжело дышал. Только один из очевидцев помог попавшему в беду животному.

Инцидент произошел в Первомайском районе Новосибирска. Толпа прохожих собралась возле кота, лежащего на траве. Только один местный житель среди остальных кинулся его спасать.

Мужчина с матерью увезли животное в ветклинику. После осмотра врачи сообщили, что кота кто-то избил. У четвероногого были сломаны лапы и таз, но позвоночник при этом не был поврежден.

По словам новосибирца, пострадавшему еще можно помочь, проведя операцию, которая стоит 10 тысяч рублей. Депутатский центр региона выделит необходимую сумму для спасения животного. После восстановления герой заберет к себе кота и станет для него новым другом.

В середине августа дети во время прогулки в Солнечногорске услышали из трубы, уходившей глубоко под землю, мяуканье котят, сообщал телеканал «360». Они поняли, что без помощи их не достать, поэтому позвонили по номеру 112. Спасатели вызволили животных.

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