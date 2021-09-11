Работники зоопарка в Новосибирске отпустили на волю четырех аргали

Новосибирск, 11 сентября. Четырех самцов горных баранов редкого вида, родившихся в 2017–2019 годах, выпустили из зоопарка 9 сентября в национальный парк «Сайлюгемский».

Животных в течение нескольких лет готовили к выпуску на волю, сводя к минимуму их контакты с людьми. На видео, которое сняли работники зоопарка, видно, как аргали быстро освоились и скрылись в неизведанных просторах их нового места обитания.

«Их первые шаги в новую жизнь мы снимали на видео. На этих исторических кадрах видно, как аргали ведут себя в новом месте: бескрайний простор, всё кругом другое, даже воздух, и животные быстро принимают эти условия. Какое-то время мы еще могли наблюдать за ними, а потом аргали скрылись вдали», — поделились впечатлениями от события работники зоопарка.

В зоопарке рассказали, что в конце осени на участке, куда привезли самцов, собирается большая группа их сородичей для размножения.

Аргали содержатся в Новосибирском зоопарке с 1994 года, в других зоопарках мира этих редких животных не встретить.

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