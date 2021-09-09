Медицина без туалета: почему сельское здравоохранение ютится в ветхих зданиях

Много лет в России обсуждается острый вопрос строительства современных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания первичной медико-санитарной помощи населению в отдаленных селах. В 2018 году проблема достигла уровня президента и в рамках нацпроекта «Здравоохранение» регионам начали субсидировать строительство зданий для врачебных участков из федерального бюджета.

По поручению Владимира Путина регионы должны были завершить «развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов» до конца 2020 года. Предполагалось, что для жителей деревень в короткие сроки будут построены функциональные модульные здания, оснащенные необходимым современным оборудованием. Однако полноценной модернизации сельской медицины жители российской глубинки так и не увидели, ФАПы продолжили работу в аварийных зданиях, а где-то закрылись совсем.

Почему медики в деревнях до сих пор работают в ветхих строениях, без воды и туалетов, разбирался корреспондент ФАН.

Заброшенная медицина

В Новосибирской области реальное состояние ФАПов в маленьких деревнях — это зачастую Богом забытое место — как по стандарту: старое, ветхое здание с побеленными стенами и деревянным полом, без водопровода и даже туалета. Зимой все подходы к нему заметает высокими сугробами, а летом — бурьяном по плечи.

Одно такое учреждение находится в небольшом поселке Колмаково на севере Убинского района — типичная российская глубинка. Территориально это почти центр Новосибирской области, но жить здесь осталось всего 40 человек, остальные разъехались из-за отсутствия работы и школы.

ФАП в этом тихо стареющем месте расположен в одной из половин старого двухквартирного дома 1984 года постройки. За 37 лет деревянное здание целиком разрушилось. По данным минздрава, степень износа помещений составляет 100%. Отопление печное и, по рассказу местных жителей, давно не справляется с сибирскими морозами. С осени до весны в прохудившихся стенах здания очень холодно, печное тепло выдувает почти сразу. Водопровода, канализации нет. В качестве туалета — холодная выгребная яма, ее построили в этом году, до этого фельдшер работала вообще без туалета.

Условия работы медицинского работника и приема пациентов известны в минздраве региона, но максимум поддержки зданию — побелить.

Официальный сайт / Министерство здравоохранения Новосибирской области

«Текущий ремонт помещения ФАПа — побелка, покраска — проводился в 2020 году, в 2019 году проведен ремонт печи. В настоящее время выделены материалы для побелки здания. В 2021 году для ФАПа построены туалет и подсобное помещение для хранения угля и дров», — рассказал ФАН министр здравоохранения Константин Хальзов.

Забытая периферия

Колмаковский ФАП — не единственный пример упадка сельской медицины в регионе. Фельдшеры на периферии зачастую работают в полной антисанитарии и за свой счет нанимают рабочих для скашивания травы или уборки снега с прилегающей территории.

В 2019 году при похожих обстоятельствах снесли ветхое здание амбулатории в поселке Октябрьском Мошковского района. Его закрытия долгое время добивался Роспотребнадзор и общественники. Здание 1960 года постройки никогда не ремонтировалось и в последние годы находилось в критическом состоянии. Медики и пациенты (по какой-то печальной местной традиции) не имели даже туалета и места, где можно было бы вымыть руки. Если детям «не отказывали в ведерке», взрослые должны были потерпеть или сделать свои дела прямо в кустах возле здания медицинского учреждения.

Больше семи лет в заброшенном аварийном здании бывшей общественной бани без окон и дверей работала амбулатория в селе Красноглинном Толмачевского сельсовета. Ее тоже закрыли после вмешательства общественников в 2020 году. Новую до сих пор не открыли.

Молчание — золото

«По данным на 18 августа, в 2020–2021 годах на территории Новосибирской области не было закрыто ни одного ФАПа по предписанию надзорных органов или иным причинам», — сообщили ФАН в министерстве здравоохранения региона.

Вопрос, почему при всей очевидности непригодности медицинских зданий молчат местные жители и органы санитарно-эпидемиологического надзора, повисает в воздухе.

Собеседница ФАН из службы Роспотребнадзора сообщила, что ответ всем очевиден. Люди боятся, что после жалоб их врачебный участок закроют совсем, и это в большинстве случаев неизбежно. А органы контроля не приходят туда, откуда не поступает сигнал. Кроме того, масштаб проблемы давно не укладывается в нормальные рамки, он требует большого объема ресурсов, хорошей организации.

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ФАПы полностью отсутствуют в 125 новосибирских деревнях

По данным минздрава региона, ФАПы, амбулатории или участковые больницы полностью отсутствуют в 125 населенных пунктах Новосибирской области. Это те деревни, в которых численность населения меньше 100 человек. В них первичная медицинская помощь существует в виде выездных бригад либо специального социального транспорта, на котором жителей возят в ближайшие больницы на профилактические осмотры, вакцинацию или диспансеризацию. Такое решение принято в 2012 году Приказом Минздрава РФ №543н. Согласно этому документу, ФАПы организуются в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 300 человек.

Новые ФАПы в Новосибирской области будут

За пять лет, с 2015 по 2020 годы, в Новосибирской области построено 116 ФАПов, 32 из них — в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение», еще столько же намерены ввести до конца этого года. В будущем до 2024 года в регионе планируется строить по 30 ФАПов ежегодно.

пресс-служба / Правительство Новосибирской области

Медленная смерть

На примере состояния здравоохранения отчетливо видно неравенство между городом и селом. В некоторых местах оно просто запредельно, начиная с уровня квалификации специалистов и заканчивая материальной частью. Если власти региона не начнут обращать достаточного внимания на существующее положение дел в сельской медицине, через пару лет последствия могут стать необратимыми. Деревенское здравоохранение не просто бедное — оно медленно умирает.

Ранее проблему с ФАПами в регионах Владимир Путин назвал «хамством и разгильдяйством». По словам российского лидера, трудности с открытием фельдшерско-акушерских пунктов говорят о том, что некоторые чиновники и ответственные лица не могут правильно организовать работу.