Новосибирский суд эвакуировали из-за угрозы взрыва гранаты, ФАН узнал подробности

Новосибирск, 9 сентября. Экстренная эвакуация людей из-за сообщения об угрозе взрыва прошла в здании Заельцовского районного суда.

Как стало известно ФАН, заявление сделала подсудимая по делу о мошенничестве Екатерина Латышева. В 9:30 по местному времени во время досмотра на посту охраны женщина сообщила охраннику, что в ее сумке находится гранатомет с гранатой. Судебные приставы немедленно среагировали на сообщение и, оставив сумку на стуле, произвели эвакуацию посетителей из здания суда.

«После проведения необходимых мероприятий было установлено, что сообщение является ложным. Заельцовский районный суд города Новосибирска вернулся к работе в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее персонал аэропорта Толмачево эвакуировали из почтового терминала из-за муляжа гранаты, обнаруженного в одной из посылок во время проверки на специальном досмотровом оборудовании «Почты России».