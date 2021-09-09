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Цены на бензин всех марок выросли в Новосибирске
Экономика
Цены на бензин всех марок выросли в Новосибирске
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Новосибирск, 9 сентября. Повышение потребительских цен на автомобильный бензин всех марок зафиксировали в Новосибирске специалисты государственной статистики.

Рост стоимости бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 на 0,1% отмечен на прошедшей неделе, с 31 августа 2021 года по 6 сентября 2021 года. На дизельное топливо цена снизилась на 0,1%.

«На наблюдаемых АЗС в городе Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,15 до 47,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,15 до 49,95, марки АИ-98 — от 51,30 до 59,50, дизельное топливо — от 51,95 до 53,55 рубля за 1 литр. На соответствующей неделе предыдущего года потребительские цены на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо не менялись, повышение наблюдалось на автомобильный бензин марки АИ-98 на 0,2%», — доложил Новосибирскстат.

Цены на бензин всех марок выросли в Новосибирске
пресс-служба  / Новосибирскстат
Ранее рост потребительских цен на все виды моторного топлива был зафиксирован в столице Сибири в середине августа, на неделе с 10 по 16 августа автомобильное топливо подорожало в диапазоне от 0,2 до 1,8 процента.

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