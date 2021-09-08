Жители Новосибирска снова жалуются на вонь от асфальтового завода

Новосибирск, 8 сентября. Жители Октябрьского района Новосибирска снова почувствовали запах «жженой резины», характерный для деятельности асфальтового завода.

Как рассказали ФАН жители улицы Ключ-Камышенское Плато, резкий химический привкус в воздухе стала ощущаться с наступлением темноты.

«Вчера легла спать, почувствовала сильный запах жженой резины, посмотрела в окно — опять та же белая дымка тянется по полю со стороны завода. И пришлось мне закрыть все окна, потому что в квартире стоял невыносимый запах. Только теперь по темну это происходит, не получается зафиксировать на камеру мобильного телефона», — рассказала ФАН местная жительница Светлана Гайдар.

Впервые о превышении допустимых выбросов в атмосферу с асфальтового завода группы компаний СТС стало известно в конце августа. Серое искусственное облако пыльной взвеси буквально шокировало горожан. Оно долгими часами висело над промышленной площадкой предприятия и рассеивалось над жилыми домами нескольких примыкающих улиц. Специфическая пыль долетала на верхние этажи квартир и оседала на детских площадках. Выбросы сопровождал тягучий неприятный запах, который раздражал органы дыхания и вызывал приступы головной боли.

Руководство компании объяснило экологическое бедствие выходом из строя фильтровального оборудования и задержкой его замены из-за пандемии коронавируса. После внимания к проблеме ряда СМИ на ситуацию обратили внимание надзорные органы, однако результаты проверок пока неизвестны.