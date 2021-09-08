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Банда грабителей обокрала склад в Новосибирске на 3 млн рублей
Происшествия
Банда грабителей обокрала склад в Новосибирске на 3 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Новосибирск, 8 сентября. Компанию новосибирцев подозревают в краже в особо крупном размере с территории складов на улице Докучаева.

По версии следствия, пятеро знакомых мужчин от 18 лет до 41 года снимали ячейку складского помещения, тайно повреждали стены соседних камер хранения и похищали оттуда одежду. Для конспирации, чтобы не вызвать подозрения у сотрудников охраны, подельники проносили друг друга в мешках.

«Оперативники выяснили, что фигуранты в возрасте от 18 до 41 года ранее были знакомы друг с другом и совершали преступления с августа по сентябрь нынешнего года», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. В ходе обысков похищенное частично изъято полицейскими и передано законным владельцам. Расследование продолжается.

Ранее 27-летняя продавец ювелирных изделий похитила из салона в Новосибирске золото на 4 млн рублей и сбежала в Саратов. Девушку объявили в федеральный розыск и в течение суток этапировали обратно в Сибирь.

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кража новосибирск склад
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