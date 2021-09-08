Новосибирские хирурги удалили опухоль мозга жителю Германии после отказа на родине

Новосибирск, 8 сентября. Новосибирские хирурги Центра Мешалкина успешно прооперировали жителя Германии с опухолью головного мозга после отказа в операции на родине.

Новообразование в голове 35-ленего мужчины провоцировали приступы эпилепсии и мешали полноценно жить. Однако врачи немецких клиник отказались проводить хирургическое вмешательство из-за опасности полного или частичного отказа работы левых руки и ноги — опухоль располагалась в функционально значимой зоне, отвечающей за движение конечностей, одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям.

Второе экспертное медицинское мнение по своей болезни житель Германии получил от сибирских специалистов ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России. Врачи российской клиники оказались смелее своих германских коллег и, опираясь на богатый опыт в радикальной хирургии новообразований головного мозга, удалили пациенту опухоль, не задев тонкие структуры головного мозга и сохранив функциональность руки и ноги.

«Учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров», — комментирует врач-нейрохирург Сергей Владимирович Чернов.

Во время проведения сложной операции хирурги использовали компьютерную навигационную систему (нейронавигацию) и современные операционные микроскопы. По результатам гистологического исследования медики установили, что опухоль была низкой степени злокачественности. В дальнейшем мужчине требуется курс лучевой и химиотерапии для профилактики рецидива.

Ранее специалисты Центра Мешалкина спасли жительницу Улан-Удэ с редкой патологией легких. Пятидесятилетняя пациентка страдала врожденной болезнью легочных сосудов и с возрастом почти полностью потеряла способность дышать самостоятельно.