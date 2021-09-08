Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске отложили из-за нехватки денег

Новосибирск, 8 сентября. Мэр города Анатолий Локоть принял решение о переносе сроков капитального ремонта Октябрьского моста на неопределенный срок.

По подсчетам мэрии, на комплексные ремонтные работы по улучшению состояния сооружения требуется свыше 1 млрд рублей. В ближайшее время город не готов к ним приступить из-за финансовых проблем.

Ранее прокуратура города обратилась в суд с иском к мэрии Новосибирска с требованием принять меры к проведению капитального ремонта сооружения, его дорожного полотна и профинансировать необходимые работы. Эксперты признали мост ограниченно работоспособным еще четыре года назад, в 2018 году. Кроме этого, капитальный ремонт сооружения не проводился на протяжении 67 лет, с момента строительства в 1954 году.