В Новосибирске сожгли пункт проката детских электромобилей, появилось видео

Новосибирск, 8 сентября. Пункт проката детских электромобилей сожгли неизвестные поджигатели на Михайловской набережной.

Инцидент произошел ночью 7 сентября и попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что поджог совершил человек в черном костюме с капюшоном, который сбежал сразу после содеянного.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправному деянию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога – прим. редакции), сумма ущерба устанавливается», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Собственники имущества подозревают в случившемся нелегальных конкурентов.

Ранее группа подростков из шалости подожгла своего сверстника в Алтайском крае, в результате чего ребенок попал в больницу с ожогами половины тела.