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В Новосибирске сожгли пункт проката детских электромобилей, появилось видео
Происшествия
В Новосибирске сожгли пункт проката детских электромобилей, появилось видео
 /  vk.com/ Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирск, 8 сентября. Пункт проката детских электромобилей сожгли неизвестные поджигатели на Михайловской набережной.

Инцидент произошел ночью 7 сентября и попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что поджог совершил человек в черном костюме с капюшоном, который  сбежал сразу после содеянного.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправному деянию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога – прим. редакции), сумма ущерба устанавливается», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Собственники имущества подозревают в случившемся нелегальных конкурентов.

Ранее группа подростков из шалости подожгла своего сверстника в Алтайском крае, в результате чего ребенок попал в больницу с ожогами половины тела.

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поджог конкуренция набережная новосибирска
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