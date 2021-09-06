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Новосибирские хоккеисты приняли участие в фотосессии с бездомными животными
Общество
Новосибирские хоккеисты приняли участие в фотосессии с бездомными животными
instagram.com  /  @hc_sibir

Новосибирск, 6 сентября. Игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» поучаствовали в фотосессии с бездомными животными из благотворительного фонда «Варежка».

Фотосессия проходила в рамках благотворительной акции в поддержку выставки-раздачи кошек и собак. Хоккеисты в полной экипировке вышли на лед с животными на руках. Готовые снимки опубликовали на странице хоккейного клуба в социальных сетях.

Болельщики оставляли свои восторженные комментарии под каждым фото спортсменов с их пушистыми друзьями.

Отметим, что у жителей Подмосковья есть возможность подарить дом бездомным животным, которые сейчас находятся на попечительстве 42 приютов, сообщало информационное агентство РИАМО.

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