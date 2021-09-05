Молодая семья с ребенком пострадала в тройном ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 5 сентября. Дорожная авария с тремя пострадавшими произошла в Октябрьском районе по вине девушки-водителя.

Молодая автоледи за рулем Ford Mondeo выехала на встречную полосу движения и столкнулась с двумя автомобилями, пропускавшими встречный поток на улице Кирова.

«В 16:20 по местному времени девушка водитель 2001 года рождения на автомобиле Ford Mondeo двигалась по улице Кирова в сторону улицы Каменская, у дома №48 по причинам, которые сейчас устанавливаются, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилями Toyota Prius и Mitsubishi Outlander, которые стояли в левом ряду, во встречном направлении для разворота», — рассказали ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

В аварии пострадала молодая семья с ребенком, находившаяся в Toyota Prius. Оба родителя и их восьмилетняя дочь госпитализированы с различными травмами на карете скорой медицинской помощи.

На месте работает экипаж полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее женщина с шестилетней девочкой пострадали в тройном ДТП с участием пассажирского транспорта и легкового автомобиля в Центральном районе города.