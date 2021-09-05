Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 11:14
11:10
Шоу-бизнес
Молодая избранница Виктора Логинова объявила о разводе с актером
11:09
Армия
Британские спецназовцы переоделись в женскую одежду, чтобы покинуть Афганистан
11:07
Политика
Представитель талибов заявил о желании установить дипломатические отношения с ФРГ
11:06
Спорт
Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему отказался от интервью с Дудем
11:06
Общество
Еще 18 645 человек заболели коронавирусом в России
11:05
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бомбы на юго-западе Пакистана
11:02
Общество
Коронавирус чаще поражает курильщиков, алкоголиков и сладкоежек
10:59
Общество
Ученые доказали способность овсянки бороться с плохим настроением
10:59
Происшествия
Спасатели тушат «заброшки» на площади 100 кв. метров в Павловске
10:57
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 5 сентября, праздники, факты, люди
Все новости

Новосибирский зоопарк построит вольеры с бассейном для медведей
Общество
Новосибирский зоопарк построит вольеры с бассейном для медведей
pixabay.com

Новосибирск, 5 сентября. Сотрудники городского зоопарка начали строительство новых вольеров, в которых будут жить гималайские, малайские и бурые медведи. Работы запланировано завершить к зиме.

Новосибирский зоопарк имени Шило отметил 29 августа свой день рождения. Сейчас там протекают работы по сохранению редких видов животных.

Так, накануне строительные работы стартовали в зоопарке, где для нескольких видов медведей возведут новые вольеры. Предыдущие строения снесли в прошлом году.

На время строительства всех животных перевели в другую часть зверинца, которая недоступна для посетителей. Администрация зоопарка намерена завершить все работы к зиме, потом медведи будут находиться в спячке.

Накануне правительство РФ подписало постановление, согласно которому Россия запретит вывоз китов, дельфинов и морских свиней. Запрет будет действовать в течении шести месяцев, сообщал телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новосибирский зоопарк построит вольеры с бассейном для медведей
новосибирск животные зоопарк вольеры хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru