Новосибирский зоопарк построит вольеры с бассейном для медведей

Новосибирск, 5 сентября. Сотрудники городского зоопарка начали строительство новых вольеров, в которых будут жить гималайские, малайские и бурые медведи. Работы запланировано завершить к зиме.

Новосибирский зоопарк имени Шило отметил 29 августа свой день рождения. Сейчас там протекают работы по сохранению редких видов животных.

Так, накануне строительные работы стартовали в зоопарке, где для нескольких видов медведей возведут новые вольеры. Предыдущие строения снесли в прошлом году.

На время строительства всех животных перевели в другую часть зверинца, которая недоступна для посетителей. Администрация зоопарка намерена завершить все работы к зиме, потом медведи будут находиться в спячке.

Накануне правительство РФ подписало постановление, согласно которому Россия запретит вывоз китов, дельфинов и морских свиней. Запрет будет действовать в течении шести месяцев, сообщал телеканал «360».