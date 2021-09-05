Острог эпохи Петра I реконструируют в Новосибирской области

Новосибирск, 5 сентября. Графические и объемные реконструкции пяти первых деревянных крепостей, построенных в Новосибирской области по распоряжению Петра I, создадут новосибирские краеведы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры региона Наталью Ярославцеву, работу над проектом «Пять петровских крепостей» начал Новосибирский государственный краеведческий музей. Ученые проводят исследование истории оборонительных пунктов, созданных на территории Новосибирской области в эпоху Петра I, чтобы сделать серию графических и объемных реконструкций памятников.

Первым административно-оборонительным пунктом региона является Умревинский острог, построенный русскими казаками в 1703 году в устье реки Умрева на территории современного Мошковского района. Археологический памятник имеет сложную структуру и включает в себя целый комплекс оборонительных сооружений, дворовые постройки, клад артиллерийских ядер, некрополь, дороги XVIII—XXI веков. Есть предположение о существовании на территории крепости церкви, но археологически она пока не выявлена. Весь исторический комплекс находится под охраной государства как памятник федерального значения.

Ранее Новосибирская область вошла в топ-20 самых привлекательных регионов России по внутреннему туризму. В ближайшие десять лет на развитие туристического кластера в регионе направят около одного миллиарда рублей.