Ветеринар из Новосибирска печатает животным протезы на 3D-принтере

Новосибирск, 4 сентября. Ветеринарный врач Сергей Горшков из Новосибирска с помощью технологии печати на 3D-принтере изготовил имплантаты на лапы 36 собакам и кошкам.

Специалист занимается печатью протезов в течение пяти лет. Совместно со своими коллегами он создал систему протезирования, которую позже запатентовал.

Каждый имплант Горшков изготавливает индивидуально. Для этого он проводит томографию поврежденной конечности. После установки протез полностью срастается с костью.

По словам ветеринара, на печать одного образца уходит от 6 до 12 часов, в зависимости от сложности заготовки. После вживления импланта животные проходят полный курс реабилитации под присмотром специалистов. Он может длиться от 3 недель до 2 месяцев.

Как ранее сообщалось, ветеринары из Кургана придумали уникальную технику лечения собак. Они возвращают животным активность с помощью технологии протезирования.