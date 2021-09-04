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Автомеханик из Новосибирска стал участником шоу «Голос. 60+» Первого канала
Общество
Автомеханик из Новосибирска стал участником шоу «Голос. 60+» Первого канала
Prt Scr youtube.com  /  Голос / The Voice Russia

Новосибирск, 4 сентября. Новосибирец Андрей Забродский прошел слепые прослушивания в шоу «Голос. 60 +» на Первом канале и выбрал себе в наставники Олега Газманова.

61-летний исполнитель из Новосибирска покорил всех членов нового жюри. Первым среди четверки наставников лицом к участнику повернулся Олег Газманов, второй — Лайма Вайкуле, в третью очередь одновременно развернулись кресла Стаса Намина и Валерия Леонтьева.

Андрей Забродский исполнил песню «Машины времени» под названием «Я или ты». Участники жюри не сразу смогли угадать в высоком исполнении мужской голос. Лайма Вайкуле до последней секунды была уверена, что за ее спиной выступает профессиональная певица.

«Я из города Новосибирска. Мне 61 год. По жизни я разнорабочий: был летчиком, пилотом гражданской авиации, командиром корабля. Ушел на пенсию больше двадцати лет назад. После этого работал дальнобойщиком, перегонщиком автомобилей из Владивостока в Новосибирск, этим у нас не занимался только самый ленивый мужчина в городе. Таким образом, пробрел еще одну профессию — главного механика, так что сегодня вы слышали начальника транспортного цеха», — рассказал о себе исполнитель.

В наставники одаренный новосибирец выбрал Олега Газманова, который пообещал, что подарит ему свою новую песню.

«Если вы пойдете ко мне, я для вас сделаю песню, которая нигде еще не звучала. В этой песне я вас вижу», — сказал Газманов.

Ранее российский эстрадный певец Лев Лещенко оценил новый состав жюри вокального шоу, а также рассказал о своих ожиданиях от нового сезона.

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новосибирск газманов забродский голос 60+
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