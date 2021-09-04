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Несколько квартир сгорело в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске
Происшествия
Несколько квартир сгорело в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 4 сентября. Крупный пожар в жилом пятиэтажном доме ликвидировали в Заельцовском районе города, огонь охватил три этажа здания.

До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 25 жильцов. Одна женщина оказалась в квартире в огненной ловушке, выбраться ей помогли пожарные с помощью специальных устройств.

«4 сентября в 17:27 по местному времени поступило сообщение о задымлении в квартире жилого дома на улице Дуси Ковальчук, 394/1. На момент прибытия горела квартира на четвертом этаже. Внутри обнаружена женщина, эвакуирована при помощи спасательных устройств. Состояние удовлетворительное», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по региону.

В результате происшествия сгорела квартира и балкон на четвертом этаже, и по одной комнате с балконами на третьем и пятом этажах. Общая площадь пожара составила 33 квадратных метра. Спасателям пришлось вскрыть четыре квартиры.

В ликвидации огня участвовало более 30 человек и девять единиц техники.

Ранее посетителей бизнес-центра «Бутон» эвакуировали в Центральном районе города из-за пожара в системе вентиляции, произошедшем на фуд-корте.

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пожар новосибирск эвакуация жильцов
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