Мать и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске

Новосибирск, 4 сентября. Женщина с шестилетней девочкой пострадали в тройном ДТП с участием пассажирского транспорта в Центральном районе.

Столкновение автобуса, троллейбуса и легкового автомобиля произошло в 11:15 по местному времени на улице Гоголя, 34.

Как предварительно установили в ГИБДД, 49-летний водитель троллейбуса, следуя по маршруту №23, совершил столкновение с впереди идущим автобусом НЕФАЗ 18-го маршрута, который в свою очередь въехал в попутный автомобиль Renault.

«В результате столкновения пострадали пассажиры автобуса маршрута №18, женщина 1985 года рождения и ее несовершеннолетняя дочь 2015 года рождения. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. На месте происшествия работает экипаж ДПС, устанавливает все обстоятельства случившегося», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции города.

/ Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску