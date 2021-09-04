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Мать и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске
Происшествия
Мать и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску

Новосибирск, 4 сентября. Женщина с шестилетней девочкой пострадали в тройном ДТП с участием пассажирского транспорта в Центральном районе.

Столкновение автобуса, троллейбуса и легкового автомобиля произошло в 11:15 по местному времени на улице Гоголя, 34.

Как предварительно установили в ГИБДД, 49-летний водитель троллейбуса, следуя по маршруту №23, совершил столкновение с впереди идущим автобусом НЕФАЗ 18-го маршрута, который в свою очередь въехал в попутный автомобиль Renault.

«В результате столкновения пострадали пассажиры автобуса маршрута №18, женщина 1985 года рождения и ее несовершеннолетняя дочь 2015 года рождения. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. На месте происшествия работает экипаж ДПС, устанавливает все обстоятельства случившегося», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции города.

Мать и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске
 / Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску
Ранее экипаж рейсового автобуса №29 устроил травлю женщине с ребенком, которому стало плохо в душном транспорте. Пассажиров насильно увезли на конечный пункт остановки и угрозами заставили вымыть салон.

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