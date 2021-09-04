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Человек упал с моста на мель в Новосибирске
Происшествия
Человек упал с моста на мель в Новосибирске
 /  Анастасия Балачий

Новосибирск, 4 сентября. Молодой мужчина упал с Октябрьского моста в районе городского пляжа «Наутилус».

Несчастный случай произошел около полуночи и мог закончиться трагически, если бы не внимательность местного рыбака. Рыбачащий поблизости мужчина услышал, как в воду упал человек, а потом раздались стоны, и вызвал спасателей МАСС.

«На реку Обь немедленно вышел катер со спасателями, еще один экипаж выдвинулся к пляжу на автомобиле. Пострадавшего обнаружили у третьей опоры моста. Из-за достаточно низкого уровня воды, он упал на отмель, получив травмы», — рассказали в муниципальной аварийной службе спасения.

Пострадавшего вытащили из воды и передали бригаде медиков. На вид спасенному не больше 30 лет.

«Если бы не рыбак, который, как пояснил, достаточно редко бывает в этом месте и в такое позднее время, то, скорее всего, мужчина бы погиб», — отметили спасатели.

Ранее мужчина упал с Бугринского моста на 15-летнего прохожего и погиб. Трагический инцидент произошел в районе спуска на пляж на левом берегу Оби. Падая вниз, мужчина сбил с ног проходившего под сооружением подростка. Сам он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в карете скорой медицинской помощи. Ребенок получил незначительные травмы.

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