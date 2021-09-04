Бывший полицейский избил и ограбил пьяного попутчика в Новосибирске

Новосибирск, 4 сентября. Бывшего сотрудника новосибирской полиции обвиняют в разбойном нападении на случайного попутчика.

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего экс-сотрудника правоохранительных органов по факту разбойного нападения с применением газового баллончика на жителя города.

По версии следствия, ночью 20 июня полицейский на автомобиле подобрал нетрезвого мужчину с остановки общественного транспорта «Жилмассив» в Октябрьском районе, пообещав подвезти до нужного адреса. Вместо этого высадил на открытой местности, избил и ограбил.

«Испугавшись, потерпевший выполнил незаконные требования обвиняемого и передал ему денежные средства в сумме 4 900 рублей, а также банковскую карту. Фигурант по делу скрылся с места преступления на автомобиле, после чего, находясь на территории АЗС в Кировском районе, произвел оплату бензина похищенными денежными средствами », — рассказали в СУ СК России по Новосибирской области.

В ГУ МВД России по Новосибирской области ФАН рассказали, что уволили полицейского 30 июля 2021 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Ранее по подозрению в коррупции задержан руководитель Новосибирского дивизиона компании ООО «ТК Мираторг» Алексей Курдюков. Топ-менеджера агрохолдинга подозревают в вымогательстве денег у руководителей логистических компаний-контрагентов.