Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 13:56
13:52
Армия
Журналист Коц назвал приоритетные цели НАТО в Черном море
13:49
Происшествия
Спасатели эвакуировали более 70 человек из загоревшегося дома в Сочи
13:48
Политика
Киевский аналитик Кочетков объяснил, почему на Украине осенью вспыхнут протесты
13:45
Общество
Диетолог назвал наиболее опасные виды фастфуда
13:45
Шоу-бизнес
«Выглядит как секс-работник»: Ургант высмеял обложку альбома с Королевой и Николаевым
13:41
Политика
Французы напомнили Киеву об отказе соблюдать Минские соглашения в ответ на жалобы
13:39
Общество
Оцифрованный Да Винчи: Эрмитаж продает NFT-токены на основе произведений искусства
13:39
Происшествия
Девушка попала в реанимацию после падения с заброшенного колеса обозрения в Асбесте
13:37
Спорт
Борис Игнатьев назвал задачу Карпина на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр
13:37
Общество
Сотрудники МЧС спасли пятерых туристов в горах под Феодосией
Все новости

Бывший полицейский избил и ограбил пьяного попутчика в Новосибирске
Происшествия
Бывший полицейский избил и ограбил пьяного попутчика в Новосибирске
pixabay.com  / 

Новосибирск, 4 сентября. Бывшего сотрудника новосибирской полиции обвиняют в разбойном нападении на случайного попутчика.

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего экс-сотрудника правоохранительных органов по факту разбойного нападения с применением газового баллончика на жителя города.

По версии следствия, ночью 20 июня полицейский на автомобиле подобрал нетрезвого мужчину с остановки общественного транспорта «Жилмассив» в Октябрьском районе, пообещав подвезти до нужного адреса. Вместо этого высадил на открытой местности, избил и ограбил.

«Испугавшись, потерпевший выполнил незаконные требования обвиняемого и передал ему денежные средства в сумме 4 900 рублей, а также банковскую карту. Фигурант по делу скрылся с места преступления на автомобиле, после чего, находясь на территории АЗС в Кировском районе, произвел оплату бензина похищенными денежными средствами », — рассказали в СУ СК России по Новосибирской области.

В ГУ МВД России по Новосибирской области ФАН рассказали, что уволили полицейского 30 июля 2021 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Ранее по подозрению в коррупции задержан руководитель Новосибирского дивизиона компании ООО «ТК Мираторг» Алексей Курдюков. Топ-менеджера агрохолдинга подозревают в вымогательстве денег у руководителей логистических компаний-контрагентов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Бывший полицейский избил и ограбил пьяного попутчика в Новосибирске
новосибирск разбой экс-полицейский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru