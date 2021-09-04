Больше ста человек эвакуировали из БЦ в Новосибирске из-за пожара в вентиляции

Новосибирск, 4 сентября. Посетители и персонал бизнес-центра эвакуированы из-за пожара в системе вентиляции в Центральном районе города.

ЧП произошло в 13:26 по местному времени в здании делового центра «Бутон» на Красном проспекте, 17/1. Как рассказали ФАН в ГУ МЧС России, в задымленном помещении оказались десятки людей, на свежий воздух их эвакуировали спасатели.

«К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из помещения фуд-корта шел дым. Специалисты звена газодымозащитной службы в первую очередь провели эвакуацию людей из кафе, где произошло возгорание вентиляции на площади три квадратных метра, следом – всех посетителей бизнес-центра: в общей сложности, порядка 150 человек», — рассказали ФАН в чрезвычайном ведомстве.

На тушение пожара службе спасения потребовалось около 20 минут. В ликвидации ЧП участвовали 25 человек личного состава и семь единиц техники.

Ранее в Ленинском районе в ночном пожаре на складах строительных материалов погиб человек. ЧП произошло возле газовой котельной и ЛЭП на улице Толмачевской.