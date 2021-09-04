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Новосибирский зоопарк не может обменять белых медведей из-за ограничений по COVID-19
Общество
Новосибирский зоопарк не может обменять белых медведей из-за ограничений по COVID-19
pixabay.com  / 

Новосибирск, 4 сентября. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило третий месяц откладывает переговоры о передаче белых медведей Шайны и Норди в другие зоопарки мира.

Как рассказал директор зверинца Андрей Шило редакции НГС, соглашения не удается реализовать из-за коронавирусных ограничений. Хищники смогут переехать в новый дом только после отмены режима.

Подробности запланированной сделки не разглашаются, известно  лишь, что брата и сестру передадут разным зоопаркам в обмен на других животных. Предварительное решение было принято еще в начале лета.

В декабре близнецам исполнится по три года, пара родилась зимой 2018 года у звезд публики Кая и Герды.

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