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Сбежавшие из Новосибирской колонии заключенные грабят местных жителей

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 10:34
Происшествия
Сбежавшие из Новосибирской колонии заключенные грабят местных жителей
pixabay.com  /  d-keller

Новосибирск, 4 сентября. Двое заключенных, сбежавших из колонии-поселения № 8 в Калининском районе Новосибирска, совершили серию краж, сообщили в региональном главке МВД.

Беглецов разыскивают с 12 июля — 25-летний Виталий Козлов отбывал наказание за кражу, а 27-летний Александр Горлов был осужден за преступления, связанные с наркотиками.

В исправительном учреждении молодые люди вели себя спокойно и не вызывали подозрений. В день побега они были замечены жителями микрорайона Юбилейный, а позднее объявились в Бердске.

Правоохранители продолжают разыскивать беглых преступников. За это время они совершили множество краж. Предполагается, что Горлов и Козлов могут скрываться на территории садовых товариществ или гаражных кооперативов.

В то же время в Иркутской области двое заключенных совершили побег из колонии-поселения, одного из них удалось задержать.

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