Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 10:53
10:53
Общество
Новосибирский зоопарк не может обменять белых медведей из-за ограничений по COVID-19
10:52
Шоу-бизнес
Экс-жена Малькова заявила, что бывший супруг не платит алименты с февраля
10:50
Энциклопедия ФАН
Слагаемые успеха: эксперт рассказал о нюансах формирования инвестиционного портфеля в 2021 году
10:49
Происшествия
Похитителя нижегородки доставили в СК для проведения следственных действий
10:46
Общество
Даже погонщики не знали дорогу: российские альпинистки покорили вершину в Киргизии
10:44
Происшествия
Один из беглецов в Новосибирской области оказался злостным нарушителем ПДД
10:44
Происшествия
Тела женщины и ребенка обнаружили в сгоревшей квартире в Подмосковье
10:43
Спорт
Британское правительство не стало делать карантинное исключение для Роналду
10:42
Происшествия
Отмечавшие захват Панджшера талибы расстреляли 17 человек в Кабуле
10:39
Экономика
Господдержку по программе развития сельского хозяйства расширили в России
Все новости

Мэр Новосибирска анонсировал начало отопительного сезона в октябре
Общество
Мэр Новосибирска анонсировал начало отопительного сезона в октябре
pixabay.com  /  PD

Новосибирск, 4 сентября. Мэр города Анатолий Локоть рассказал журналистам, что тепло в квартиры новосибирцев поступит в октябре, с наступлением устойчивой холодной погоды.

По его словам, паспорта готовности к отопительному сезону получили еще не все жилые дома и социальные объекты города, однако процедура проводится в рабочем режиме, срывов быть не должно. Ориентировочно, отопление включат в октябре, после того как дневные температуры опустятся ниже 8 градусов, пообещал Локоть.

В Сибирской генерирующей компании отмечают, что ждут официального распоряжения главы города, но готовы запустить систему отопления отдельных жилых домов досрочно по коллективному заявлению жителей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил усилить контроль за электроснабжением и теплоснабжением в регионах РФ, подчеркнув недопустимость сбоев в обеспечении жителей России теплом и электроэнергией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мэр Новосибирска анонсировал начало отопительного сезона в октябре
новосибирск отопительный сезон локоть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru