Мэр Новосибирска анонсировал начало отопительного сезона в октябре

Новосибирск, 4 сентября. Мэр города Анатолий Локоть рассказал журналистам, что тепло в квартиры новосибирцев поступит в октябре, с наступлением устойчивой холодной погоды.

По его словам, паспорта готовности к отопительному сезону получили еще не все жилые дома и социальные объекты города, однако процедура проводится в рабочем режиме, срывов быть не должно. Ориентировочно, отопление включат в октябре, после того как дневные температуры опустятся ниже 8 градусов, пообещал Локоть.

В Сибирской генерирующей компании отмечают, что ждут официального распоряжения главы города, но готовы запустить систему отопления отдельных жилых домов досрочно по коллективному заявлению жителей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил усилить контроль за электроснабжением и теплоснабжением в регионах РФ, подчеркнув недопустимость сбоев в обеспечении жителей России теплом и электроэнергией.