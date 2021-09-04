Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 10:53
10:52
Шоу-бизнес
Экс-жена Малькова заявила, что бывший супруг не платит алименты с февраля
10:50
Энциклопедия ФАН
Слагаемые успеха: эксперт рассказал о нюансах формирования инвестиционного портфеля в 2021 году
10:49
Происшествия
Похитителя нижегородки доставили в СК для проведения следственных действий
10:46
Общество
Даже погонщики не знали дорогу: российские альпинистки покорили вершину в Киргизии
10:44
Происшествия
Один из беглецов в Новосибирской области оказался злостным нарушителем ПДД
10:44
Происшествия
Тела женщины и ребенка обнаружили в сгоревшей квартире в Подмосковье
10:43
Спорт
Британское правительство не стало делать карантинное исключение для Роналду
10:42
Происшествия
Отмечавшие захват Панджшера талибы расстреляли 17 человек в Кабуле
10:39
Экономика
Господдержку по программе развития сельского хозяйства расширили в России
10:39
Шоу-бизнес
Факундо Арана хочет вернуться на экраны в совместном проекте с Козловским
Все новости

Новосибирская область вложит в развитие внутреннего туризма почти 1 млрд рублей
Экономика
Новосибирская область вложит в развитие внутреннего туризма почти 1 млрд рублей
pixabay.com  / 

Новосибирск, 4 сентября. Около одного миллиарда рублей на развитие регионального туризма намерена потратить Новосибирская область в ближайшие десять лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, бюджетные средства в виде грантов будут предоставлены предпринимателям и администрациям местного самоуправления, реализующим проекты в сфере туризма. Ежегодное финансирование составит порядка 100-120 миллионов рублей, в совокупности к 2030 году регион готов потратить на развитие отрасли почти 1 млрд рублей.

Решение принято с учетом результатов рейтинга самых привлекательных регионов России по внутреннему туризму 2020 года, в котором Новосибирская область вошла в первую двадцатку.

По словам Решетникова, речь идет о формировании системы туристических кластеров, в том числе с развитием санаторно-курортного комплекса на базе уникальных природных лечебных факторов. Среди них — «Озерный кластер», который создается в Новосибирской области с 2013 года вблизи озера Карачи, известного грязевыми лечебными свойствами.

Ранее Ростуризм рассказал, что с начала 2021 года поездки по России совершили около 63 миллионов туристов. Половина из них останавливалась в российских отелях и гостиницах, остальные посещали страну на один день или путешествовали, не останавливаясь в средствах размещения.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Новосибирская область вложит в развитие внутреннего туризма почти 1 млрд рублей
путешествие новосибирская область туризм внутри страны
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru