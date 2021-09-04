Новосибирская область вложит в развитие внутреннего туризма почти 1 млрд рублей

Новосибирск, 4 сентября. Около одного миллиарда рублей на развитие регионального туризма намерена потратить Новосибирская область в ближайшие десять лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, бюджетные средства в виде грантов будут предоставлены предпринимателям и администрациям местного самоуправления, реализующим проекты в сфере туризма. Ежегодное финансирование составит порядка 100-120 миллионов рублей, в совокупности к 2030 году регион готов потратить на развитие отрасли почти 1 млрд рублей.

Решение принято с учетом результатов рейтинга самых привлекательных регионов России по внутреннему туризму 2020 года, в котором Новосибирская область вошла в первую двадцатку.

По словам Решетникова, речь идет о формировании системы туристических кластеров, в том числе с развитием санаторно-курортного комплекса на базе уникальных природных лечебных факторов. Среди них — «Озерный кластер», который создается в Новосибирской области с 2013 года вблизи озера Карачи, известного грязевыми лечебными свойствами.

Ранее Ростуризм рассказал, что с начала 2021 года поездки по России совершили около 63 миллионов туристов. Половина из них останавливалась в российских отелях и гостиницах, остальные посещали страну на один день или путешествовали, не останавливаясь в средствах размещения.