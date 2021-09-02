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Голая сибирячка приставала к прохожим и водителям в Новосибирске
Происшествия
Голая сибирячка приставала к прохожим и водителям в Новосибирске
Prt Scr vk.com  /  Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирск, 2 сентября. Обнаженную женщину жители Новосибирска встретили на улице Блюхера. Сибирячка, не стесняясь своего вида, пыталась познакомиться с мужчинами.

Судя по кадрам, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, женщина с татуировкой на спине гуляет по тротуару обнаженной. Жительница Новосибирска подходила к прохожим, но те не реагировали на приставания. А кто-то даже пытался отбиться от навязчивой сибиряки картонной коробкой.

Потом женщина подошла к водителю автомобиля, но тот стал прогонять ее. Не теряющая надежды прохожая надела на голову трусы и стала танцевать. Многие комментаторы написали, что видят ее на улицах города не в первый раз.

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