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В Краснодарском крае правоохранители арестовали серийного грабителя

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 11:08
Происшествия
В Краснодарском крае правоохранители арестовали серийного грабителя
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Краснодар, 2 сентября. Новосибирские оперативники в ходе спецоперации на территории Краснодарского края задержали подозреваемого в серии краж и причинении тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следователей, мужчина в апреле 2021 года в дачном доме, расположенном в поселке Кольцово Новосибирской области, нанес ножевые ранения сторожу СНТ. Пострадавший был доставлен в больницу с повреждениями в области шеи, грудной клетки и предплечья.

В ходе следствия удалось установить, что предполагаемый преступник также причастен к серии грабежей частных домов. Мужчина проникал в помещение, отжимая окна, и похищал из жилищ электронику и золотые украшения. Злоумышленник был объявлен в федеральный розыск.

Выяснилось, что преступник из Новосибирской области совершил аналогичные преступления на территории Краснодарского края. В августе сотрудники полиции двух регионов задержали подозреваемого в Новороссийске, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В ходе допроса удалось установить причастность фигуранта к 20 эпизодам хищений на территории Новосибирской области и причинению вреда здоровью. Кроме того, мужчина подозревается в семи эпизодах краж на Кубани. Свою вину злоумышленник признал. Постановлением суда он заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

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