Туман помешал посадке пяти самолетов в новосибирском Толмачево

Новосибирск, 2 сентября. Пять самолетов были направлены на запасные аэропорты из-за невозможности приземлиться в новосибирском Толмачево. Причиной такого развития событий стала плохая видимость.

Утром 2 сентября над Новосибирском образовался густой туман, который помешал посадке самолетов. Рейс ДР 311 российской авиакомпании «Победа» был направлен на запасную воздушную гавань в Барнаул. В информации на онлайн-табло аэропорта Толмачево сказано, что самолет должен приземлиться в Новосибирске в 09:41 по местному времени.

Аналогичная участь постигла еще четыре грузовых самолета. Все они отправились на запасные аэродромы, расположенные в Кемерове, Новокузнецке, Красноярске и Барнауле.

В минувший вторник из-за низкой видимости в аэропорту Южно-Сахалинска оказались задержаны семь бортов. Еще несколько внутриобластных рейсов были вовсе отменены.