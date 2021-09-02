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Туман помешал посадке пяти самолетов в новосибирском Толмачево
Происшествия
Туман помешал посадке пяти самолетов в новосибирском Толмачево
wikipedia.org  /  Gleb Osokin

Новосибирск, 2 сентября. Пять самолетов были направлены на запасные аэропорты из-за невозможности приземлиться в новосибирском Толмачево. Причиной такого развития событий стала плохая видимость.

Утром 2 сентября над Новосибирском образовался густой туман, который помешал посадке самолетов. Рейс ДР 311 российской авиакомпании «Победа» был направлен на запасную воздушную гавань в Барнаул. В информации на онлайн-табло аэропорта Толмачево сказано, что самолет должен приземлиться в Новосибирске в 09:41 по местному времени.

Аналогичная участь постигла еще четыре грузовых самолета. Все они отправились на запасные аэродромы, расположенные в Кемерове, Новокузнецке, Красноярске и Барнауле.

В минувший вторник из-за низкой видимости в аэропорту Южно-Сахалинска оказались задержаны семь бортов. Еще несколько внутриобластных рейсов были вовсе отменены.

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