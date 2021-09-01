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Буйный пациент взял в заложники замглавврача больницы в Новосибирской области

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:16
Происшествия
Буйный пациент взял в заложники замглавврача больницы в Новосибирской области
Федеральное агентство новостей  / 

Новосибирск, 1 сентября. Заместитель главного врача Центральной городской больницы города Бердска Елена Голубкова подверглась нападению одного из посетителей.

Во время конфликта с доктором мужчина закрыл двери кабинета и удерживал в помещении женщину против ее воли. К моменту прибытия группы быстрого реагирования скандалист ушел беседовать с главным врачом.

«1 сентября в 11:56 по местному времени в полицию поступило сообщение о конфликте на территории медицинского учреждения. В настоящее время участковым уполномоченным полиции по данному факту проводится проверка, выясняются  все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали ФАН в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее в ЦГБ Бердска остановилось сердце у врача-реаниматолога на рабочем месте. Жизнь медику спасли дежурившие неподалеку сотрудники ДПС, инспекторы помогли скорой с тяжелым пациентом добраться по пробкам до клиники в Новосибирске. Кортеж из полицейской машины и кареты скорой медицинской помощи успел вовремя, и хирурги успешно провели экстренную операцию коллеге.

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