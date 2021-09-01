Рабочего мебельной фабрики насмерть задавило древесными плитами в Новосибирске

Новосибирск, 1 сентября. 41-летний рабочий мебельной фабрики погиб в Новосибирске во время работы с древесно-стружечными плитами в Ленинском районе.

Несчастный случай произошел в цехе по производству мебели ООО «Оллат» на улице Петухова днем 31 августа. Мужчину придавило древесно-стружечными плитами.

«Предварительно установлено, что 41-летний сотрудник фирмы, фактически выполняя служебные обязанности, на территории цеха переставлял 15 плит ЛДСП. В результате проведения работ эти плиты упали на него, причинив несовместимые с жизнью травмы», — рассказали в прокуратуре региона.

По факту произошедшего ведомство инициировало проверку соблюдения законодательства об охране труда на фабрике.

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