Продавец ювелирного салона пойдет под суд за ограбление лавки на 4 млн в Новосибирске

Новосибирск, 1 сентября. Продавец ювелирных изделий похитила из салона в Новосибирске золото на 4 млн рублей и сбежала в Саратов.

Новосибирские следователи передали в суд материалы уголовного дела о крупной краже драгоценностей, произошедшей год назад в одном из салонов ювелирных изделий Новосибирска. По заявлению директора магазина, пропажу ценного товара он обнаружил 25 августа 2020 года. Связь с продавцом с этого момента пропала, и мужчина обратился в полицию.

Обвинение в ограблении предъявлено 27-летней продавщице салона. По версии следствия, девушка украла драгоценности и скрылась.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемая была объявлена в федеральный розыск и задержана на съемной квартире в городе Саратове, после чего доставлена в отдел полиции «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следствие длилось ровно год с момента ограбления. Все это время подозреваемая находится под стражей.

Ранее по подозрению в коррупции в Новосибирске задержали руководителя новосибирского дивизиона компании ООО «ТК Мираторг» Алексея Курдюкова. Топ-менеджера поймала собственная служба безопасности на вымогательстве денег с логистических компаний-контрагентов.