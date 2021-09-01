Один человек погиб в ночном пожаре на складах строительных материалов в Новосибирске

Новосибирск, 1 сентября. В Ленинском районе в ночном пожаре на складах строительных материалов погиб человек.

ЧП произошло возле газовой котельной и ЛЭП на улице Толмачевской в 2:35 по местному времени.

«К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в огне находились два складских помещения, одно здание и пиломатериал, расположенный на территории. Существовала угроза рядом расположенной газовой котельной, а также линии электропередач. На месте были привлечены сотрудники ДПС для перекрытия дороги», — сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

/ Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

В происшествии погиб один человек, его личность выясняется.

Общая площадь пожара составила 600 кв.м. Причина случившегося, виновное лицо и материальный ущерб пока не установлены.

/ Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области