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Один человек погиб в ночном пожаре на складах строительных материалов в Новосибирске
Происшествия
Один человек погиб в ночном пожаре на складах строительных материалов в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Новосибирск, 1 сентября. В Ленинском районе в ночном пожаре на складах строительных материалов погиб человек.

ЧП произошло возле газовой котельной и ЛЭП на улице Толмачевской в 2:35 по местному времени.

«К прибытию первого пожарно-спасательного подразделения в огне находились два складских помещения, одно здание и пиломатериал, расположенный на территории. Существовала угроза рядом расположенной газовой котельной, а также линии электропередач. На месте были привлечены сотрудники ДПС для перекрытия дороги», — сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Один человек погиб в ночном пожаре на складах строительных материалов в Новосибирске
 / Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
В происшествии погиб один человек, его личность выясняется.

Общая площадь пожара составила 600 кв.м. Причина случившегося, виновное лицо и материальный ущерб пока не установлены.

Один человек погиб в ночном пожаре на складах строительных материалов в Новосибирске
 / Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Ранее сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящего дома в Бердске. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже высотки и по балкону начал переходить на соседнее помещение.

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пожар новосибирск склады
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